Viviana Canosa, durísima contra Alberto Fernández: "No me moleste más y déjeme trabajar en libertad"

Luego de haber revelado el contenido de los mensajes que le había mandado Alberto Fernández el mes pasado, Viviana Canosa, arrancó su programa del miércoles, "Nada Personal" (El Nueve), con un fuerte descargo contra el presidente de la Nación.

La conductora dijo que preferiría estar en su casa, abrazada a su hija mirando cualquier programa de televisión, pero que decidió ir al canal y dar la cara, porque esa es su esencia.

Canosa indicó que dio a conocer los mensajes en una entrevista radial, porque el último que recibió hizo que le temblaran las piernas, ataques de pánico y ganas de dejar la televisión.

En esa línea, Viviana dijo que no se siente víctima, pero le pidió al Presidente que "no la moleste más". "No me llame más, soy una mina de bien, laburadora. Vivo en libertad, digo lo que pienso y no quiero ser títere de nadie", remarcó.

La animadora contó que para el envío de esta noche, tenía preparada una carta con un repaso de las cosas que pasaron en los últimos días y meses vinculados a la libertad de expresión, pero decidió hablar con lo que le saliera en vivo.

"No me moleste más y déjeme trabajar en libertad... Me siento decepcionada por Alberto Fernández, lo consideraba un amigo, será muy difícil recomponer esa relación", manifestó Canosa.

"Me envió la captura de un tuit rarísimo, y me decía que me cuidara porque me quería mucho y se me podía volver en contra", contó.

Luego dijo que en ese momento le escribió tres mensajes, pero después los borró y lo invitó a tomar un café. "Tuve miedo y pensé en llamar al dueño del canal para renunciar", aclaró.

"Yo no me siento víctima de nadie, ni siquiera del Presidente, pero no se meta ni con mi libertad ni con mi honor, se lo pido por favor", continuó.

"Seamos democráticos, republicanos. Seamos decentes. Y si no, la vida continuará. Yo lo puedo mirar a los ojos a usted, no sé si usted puede hacer lo mismo conmigo", subrayó.

Antes de finalizar, Viviana dijo que su voz es necesaria dentro de los medios de comunicación, y mostró el video de un nene que sufre fibrosis quística. Ahí, conmovida, pidió que traten la ley y que la aprueben. En contra de la despenalización del aborto, dijo que "si defienden la vida, ¿por qué no aprueban una ley para salvarla?".

