Viviana Canosa criticó a los famosos que muestran sus casas en televisión: "Me dan vergüenza"

Viviana Canosa no se guarda nada de lo que piensa. Hace unos días, en charla con el ciclo "Intrusos", América, fue muy dura con Marcelo Tinelli, quien pasa la cuarentena obligatoria en Esquel junto a su familia.

"Como dirigente que es de este gobierno, que reconoce lo que la gente está pasando, la verdad que a mí me indignó lo que hizo. Es un momento para hacer gestos y todo el tiempo decimos que no son vacaciones, hay que dar el ejemplo. Y él no vive en un monoambiente", argumentó.

Y amplió muy angustiada: "Nosotros que tenemos un medio de comunicación está bueno que digamos que es una vergüenza lo que hizo. Esto es una guerra y nadie se da cuenta. No es contra él, mirémonos a los ojos y hay mucha gente que la está pasando mal. ¿En qué mesa del hambre te sentás flaco? Es indignante. Seamos solidarios, no digamos una cosa y hagamos otra".

"Marcelo es un dirigente, no me dan ganas de caretearla. Creen que ellos son intocables y no hay nada intocable. Empecemos con los gestos a sacar la impunidad de este país. Marcelo tiene que aprender que no está bueno lo que hizo. Lo digo porque me duele cómo está Argentina", puntualizó Canosa.

Lo cierto es que la conductora de "Nada personal", El nueve, se refirió a los niveles de pobreza y confesó que la frivolidad de algunos famosos la "incomoda demasiado".

Viviana apuntó contra los artistas y personas del medio que muestran sus cómodas viviendas en televisión. Fue luego del mensaje que muchos dieron en la trasmisión histórica de "Unidos por Argentina".

"Con los niveles de pobreza extremo que tenemos en nuestro país... Me dan vergüenza algunos famosos que muestran desde sus mansiones las pelotudeces, que hacen, que muestran con sus hijos. Cuando la frivolidad incomoda demasiado", indicó en Twitter.