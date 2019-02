Viviana Canosa contó quién fue el primer hombre famoso que la acosó

FM Milenium que el primer hombre que la acosó fue Viviana Canosa contó en su programa de radio porque el primer hombre que la acosó fue Eduardo Bauzá , ex Jefe de Gabinete del ex presidente Carlos Menem





"El otro día falleció Bauzá", contó Canosa al aire. Y luego amplió: "Fue el primer hombre que a mí me acosó. Yo terminaba el ISER. Mi primer trabajo era en Casa de Gobierno, en el gobierno menemista. Cuando me iban a acreditar".

Embed



"Yo tendría 20 o 21 años, me dieron una reunión con Bauzá. Me llevaron a su despacho y él me dijo directamente que yo era una mina inteligente, que era bárbara. Me dijo cosas maravillosas y después terminó con un 'Pero sólo tenés que acostarte conmigo una vez y te acreditamos'. Creo que esto lo conté una sola vez. Me impactó. Porque la gente decía a los hijos de Bauzá: ¡Qué buen tipo tu viejo!", fue su impactante relato al aire.





Y recordó: "Empecé a correr por la Casa de Gobierno. No sabía ni para dónde estaba yendo. Fue desesperante. Sentí mucha angustia. No me acuerdo ni cómo llegué a mi casa esa noche. Eran las 8 de la noche luego de un acto cultural que presentaban los días miércoles".