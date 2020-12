Viviana Canosa confirmó su intención de meterse en política y ya tuvo reuniones con distintos partidos

La conductora dejó en claro su idea de participar activamente en política y aclaró que hoy "no está identificada con ningún espacio en particular".

Viviana Canosa afirmó que quiere incursionar en la política de manera activa y ya tuvo reuniones con distintos espacios.

Sus fuertes opiniones sobre distintos puntos sociales y políticos en su programa "Nada personal", El Nueve, la llevaron a querer meterse de lleno en ese ámbito aunque aclaró que no sabe aún cuándo.

"En las últimas semanas me reuní con todos. De todos los palos: peronistas, liberales, macristas, todos. A ninguno le digo que sí, a ninguno le digo que no. Hoy me sería muy difícil identificarme con un partido en particular. Los políticos tienen una imagen muy negativa", afirmó Viviana en diálogo con "Terapia de Noticias", LN+.

Y aclaró: "No creo que sea pasado mañana o el año que viene, pero que lo voy a pensar no tengo ninguna duda porque quiero un país mejor para mi hija y los hijos de todos. Yo quiero un país igualitario, pero que iguale para arriba no para abajo".

"No quiero que ningún funcionario mande a sus hijos a escuelas privadas y quiero que, cuando les pase algo de salud, vayan al hospital de su barrio. A ver si así los hospitales y las escuelas no mejoran", remarcó la conductora.

Y consideró: "Soy una madre sola, que cría a su hija, y vivo en un país en democracia. Nadie me puede venir a decir qué tengo que decir, cómo tengo que pensar y, mucho menos, que lo que digo se me va a volver en contra".

