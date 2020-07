Viviana Canosa confesó lo que sintió tras recibir un mensaje de texto de Alberto Fernández

En su nuevo ciclo de tintes políticos, “Nada personal”, El Nueve, Viviana Canosa suele entrevistas a dirigentes y hasta editorializar sobre algunos temas.

Algo de todo lo que sucedió allí no le había gustado al presidente Alberto Fernández que se lo hizo saber por medio de unos mensajes de texto. La periodista contó que sintió al leerlos.

“Me pareció un poco fuerte y me sentí muy incómoda, cuando me desperté al otro día me temblaban las piernas”, dijo al ciclo radial de Moskita Muerta y Nilda Sarli, “Por si las moscas”, de La Once Diez/Radio de la Ciudad.

“Vivo con mi papá y con mi hija y la verdad que no se lo quería decir, mi papá se enteró por la tele. Llamé a un amigo de la política para ver cómo tomarme este mensaje y estuve todo el día angustiada, con un nudo en la garganta. A la noche, le escribí varios mensajes al Presidente y los borré todos. Pero después le puse uno en el que le dije que cuando quiera nos tomamos un café, porque engancharme con eso no tenía sentido. No soy víctima de nada ni de nadie y voy a seguir diciendo lo que pienso y lo que siento. Pero es un momento intenso. Y, a la vez, esto me dio fuerza para seguir siendo más intensa”, contó.

Los mensajes aseguró que le “hicieron ruido en el cuerpo, más allá de lo psicológico, me quedé paralizada. Estaba en la cama, la miré a Martina que estaba dormida, se me empezaron a dormir las piernas, empecé a sentir palpitaciones, empecé a sentir ataques de pánico, me angustié y en ese momento dije: ‘Me voy a la mierda, dejo la radio, dejo la tele, dejo todo, mi vida vale mucho más...‘ Pero, durante el transcurso del día, pensé: ‘Esto me lo gané, laburo de esto, soy una mina que labura dignamente'”.

Entonces contó que puedo comunicarse con el mandatario al respecto: “Pude hablar con él, en un tono muy seco. Seguramente, más adelante hablaremos, tal vez en alguna entrevista. A mí me pareció intimidatorio, porque mi teléfono no es público”

Además, reveló el consejo que le escribió Alberto: “Él me dijo: ‘Te lo digo porque te quiero mucho, se te va a volver en contra lo que estás diciendo’. Fueron varias cosas así y pensé que era el momento de dejar la televisión. Pero pude aclararlo con él y con gente de la política. Lo que pasa es que no puedo trabajar presionada, si no, no lo hago. Si tengo que laburar para decir lo que quieren que diga, no soy negocio tampoco yo para ellos porque no me sale”.

