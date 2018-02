Viviana Canosa cerró la "fábrica": "Martina siempre pide un hermanito, pero..."

Viviana Canosa se encuentra observando de cerca el crecimiento de su hija Martina. Y, aunque la conductora radial admite que la nena pide por un hermanito, entrevistada por revista Pronto, la colorada reveló por qué no le concederá ese deseo a la pequeña.

"Martina siempre pide un hermanito pero le explico que mamá está en otro momento de la vida. Si hubiera conocido a Alejandro unos años antes habría tenido otro porque amo a mi hija y hubiera estado buenísimo. Pero ya no. Martina es una nena increíble", arrancó a contar.le a la publicación.

"No es que no quiera, pero entiendo que un hijo te demanda mucho tiempo, energía y pasión sobre todo en una madre tan intensa como yo. Nunca digas nunca, pero hoy así estoy bien. Dios sabrá, qué se yo. No es algo que piense mucho, pero creo que no, que me planto acá", concluyó Canosa, al respecto..