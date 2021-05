Viviana Canosa sobre Alberto Fernández: "Su palabra para mí no tiene valor"

Viviana Canosa estuvo como invitada el domingo a "Debo decir", América, y criticó duramente al gobierno de Alberto Fernández.

”Me parece un gobierno sin jerarquía. Un gobierno desprolijo. Esta última semana de declaraciones de (Carlos) Zannini con respecto a la vacuna, diciendo que no se avergonzaba y no se arrepentía de haberlo hecho (inoculado) sino de no haberse sacado una foto. Me enojan todas las desprolijidades. Y, además, el manejo de la pandemia, la pobreza y todo lo que pasa”, comenzó la conductora de "Viviana con vos".

“Básicamente, si me preguntás por Alberto Fernández, ya su palabra para mí no tiene valor. Y lamento que me pase eso. Nada de lo que diga me da credibilidad. Y me encantaría que de un giro, un cambio. Pero no le creo”, siguió Canosa en charla con Luis Novaresio.

Y sobre aquel rumor de romance que circuló hace unos meses entre los dos, señaló: “Al principio sí me jodía. Porque, además, el día que se dijo que supuestamente salía con Fernández, estaba por subir al ascensor y me empezó a estallar el teléfono”.

Y sobre su vida sentimental, separada ya de Alejandro Borensztein, padre de su hija Martina, aclaró que hace unos meses no tiene sexo: ”Estoy como muy selectiva, porque a la vez la pandemia del coronavirus me genera una cosa de decir: ‘Cuidado’. Pero no aparece un tipo que yo diga: ‘Me volvió loca’”.