Vitto Saravia y Silvina Luna se cruzaron en un evento: "El amor sucede"

Vitto Saravia y Silvina Luna era amiguísimas hasta que Cupido decidió disparar sus flechas envenenadas de amor y cruzar al DJ en la era amiguísimas hasta quedecidió disparar sus flechas envenenadas de amor y cruzar al DJ en la vida de la modelo uruguaya, y viceversa.

Ahora, aunque la pareja comenzara a salir cuando la relación entre la rosarina y el morocho había concluido, la panelista de Incorrectas no quiso continuar su amistad con la charrúa.

"La realidad es que sí, Vitto me Icardió. Es verdad que yo ya no estaba con Manu, pero había hablado con ella sobre cierta nostalgia que había sentido al ver una foto suya y a la semana lo fue a buscar", fue lo último que dijo Silvina sobre el tema.

Pero durante el fin se semana, Victoria y Silvina volvieron a verse las caras y no se saludaron. "No somos amigas pero no le niego el saludo", le dijo Vitto a Chismoses.

"Nosotras hablamos en su momento y para mí el tema ya estaba terminado. Las cosas en la vida no están marcadas, el amor sucede y uno no lo puede evitar. Lo ideal no es salir con el ex de una amiga tuya, es la primera vez que me pasa, lo estoy transitando", agregó.

"Lo que me llama la atención es que Silvina pasó por esta situación, ella también salió con ex de amigas, entonces su ataque no tiene ningún sentido", concluyó Saravia. ¿Tiene razón?

