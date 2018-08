Vitto Saravia a Silvina Luna: "Para hablar de otra persona hay que tener la cola limpia"

Silvina Luna estuvo en el piso de "Los Ángeles de la Mañana" y ante la pregunta de Ángel de Brito sobre el romance de su ex, Manuel Desrets, con la modelo Vitto Saravia, Luna afirmó que eran amigas y que se sorprendió enterarse sobre esta historia de amor. Esta semana,estuvo en el piso dey ante la pregunta de Ángel de Brito sobre el romance de su ex,, con la modeloafirmó que eran amigas y que se sorprendió enterarse sobre esta historia de amor.





"No estoy enojada, no hablamos más. Me molestó. Me cayó mal. Me enteré por los medios, fue sin aviso. Éramos amigas, viajábamos juntas, me escribía para preguntarme boludeces de cremas y no me contó. Eso es lo que me molestó. Es muy difícil remontar una amistad cuando no hay honestidad, es fundamental. Fuimos amigas mucho tiempo", arrancó a contar.





Y agregó: "Lo único que a mí me molestó fue la falta de honestidad y enterarme por una revista o por la tele. En su momento le escribí para decírselo. Me dijo que no fue adrede, que no fue con mala intención".

Primiciasya.com pudo tomar contacto con Vitto Saravia, quien se encuentra en Estados Unidos y gentilmente respondió punto por punto lo expuesto por Luna.





"La verdad me extraña mucho que Silvina haya tocado el tema de esta manera, innecesaria su victimización. Para hablar así de otra persona hay que tener la cola limpia, para juzgar o apuntar a alguien", dijo Victoria a este medio.

Silvina Luna destrozó a su ex amiga: "Vitto Saravia me 'icardeó'"



Y agregó: "Yo no estoy en los medios en este momento y no me interesa pertenecer tampoco por este tipo de cosas pero me gustaría que ustedes le pregunten a ´mi amiga´ ya que parece volvió con muchas ganas de estar a la Tv, ¿cuántas veces ella "icardeo" a una amiga y si se miró bien para adentro y luego al espejo antes de salir a hablar así del otro?".

En todo momento, Vitto resaltó que ella debería buscar sus respuesta en su interior y no juzgar al otro. "Las respuestas hay que buscarlas dentro de uno, no afuera. Es muy fácil culpar al otro. Nuestro grupo de amigos que ella menciona tampoco tomó partido porque justamente... ¡nos conocen a las dos!", enfatizó.

Asimismo, manifestó que ella le prohibió tener vínculo con Manuel y que nunca lo vio en la casa ni se juntó con ellos durante el romance. "Lo único que me gustaría aclarar es que las cosas no fueron como ella contó. Yo no tenía relación con Manuel y el ella. Jamás estuve en su casa con los 2 juntos al contrario porque cuando nos conocimos hace más de 7 años atrás, el mismo año que ella conoció a Manuel y me prohibió hablar con él porque ella era muy celosa y no quería tener problemas conmigo. Y a Manuel también le prohibió hablar conmigo como le prohibía hablar con otras chicas también. Desde ese día yo siempre la respeté y nunca tuve relación con Manuel más que un ´hola´", puntualizó.

"Por otro lado yo intenté comunicarme con ella, incluso la mañana que salió la nota y no tuve éxito, habíamos quedado en hablar ese día a las 5:00 pm cuando ella salía de ensayar, yo necesitaba hablar por teléfono, no podía ser un mensaje de texto, pero en ese interín salen las fotos online y ella me llama. Ahí tuvimos nuestra conversación y yo fui muy sincera con ella. Y la verdad es que no tengo nada en su contra y nada de esto fue para hacerle daño a ella ni de mi parte ni de parte de Manuel. Sucedió así y aún no tengo una explicación de un ´por qué´ , por que no lo hay. ¡Hay amor, eso hay!", finalizó .