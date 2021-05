Virginia Lago defendió a Juan Darthés en el caso de Thelma Fardin

La actriz y conductora Virginia Lago salió a bancar públicamente al actor Juan Darthés en la denuncia por violación que le hizo Thelma Fardin en Nicaragua y por la que será juzgado a partir del 30 de noviembre en Brasil, país donde se radicó desde la explosión mediática del escándalo.

Sobre el Colectivo de Actrices Argentinas, sostuvo: "Me parece que también tienen que juntarse y no estar enfrentadas, a Juan Darthés yo lo quiero mucho".

En charla con la web de Radio Mitre, la actriz añadió: "Hemos trabajado juntos y en las novelas son muchos horas las que uno está grabando, me gusta conversar, de pronto estas 12 horas y siempre fue muy respetuoso, estudioso, jamás vi una cosa rara en él".

"Si lo encuentro acá le diría 'Te quiero mucho'. Me duele lo que pasa. Se dicen cosas muy feas y no sé a quién creer. Todo lo que está sucediendo sobre la violencia de género, hay gente enferma y no sé cómo es", enfatizó Virginia Lago.

“No tengo el teléfono de Juan pero hablo con María Rosa Fugazot que sí ha hablado con él. Esperemos que se solucioné y si no es verdad, que se aclaren las cosas. Yo le creo a Juan Darthés. No me parece que haya hecho semejante cosa“, sentenció Lago.