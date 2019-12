Virginia Gallardo,víctima de la inseguridad: "Me desvalijaron el auto"

En la tarde del viernes, Virginia Gallardo fue víctima de un hecho de inseguridad. La modelo contó a través de su cuenta de Twitter que le robaron todas sus pertenencias en el estacionamiento de un reconocido centro comercial de Buenos Aires.

"Me acaban de desvalijar el auto en el estacionamiento del Dot, inclusive la cartera con toda mi documentación, obra social, tarjeta, plata, etc que no las había bajado para no cargar peso por el embarazo y debido al poco tiempo que tenía que permanecer en el lugar", indicó.

Mientras que más tarde, mostró su fastidio por el episodio. "¡Qué angustia! ¡Qué impotencia! ¡Qué bronca! imposible que no se pueda vivir tranquila, el mal momento que te hacen vivir en dos segundos", señaló.

"¡Hay que esperar 72 hs para ver si las cámaras de un lugar público y privado te dan una respuesta! Espero tenerlas @Dot_Baires", cerró a modo de denuncia.

