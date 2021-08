Virginia Gallardo, peleada a muerte con Eduardo Fort: Fuerte descargo de la panelista de Intrusos

En medio del escándalo por la serie sobre la vida del comandante, Virginia Gallardo le respondió duro a Eduardo Fort tras el repudiable mensaje en el que la tildó de empleada, en un claro intento por defender a su actual pareja Rocío Marengo, ya que las chicas se cruzaron en medio de acusaciones la semana pasada.

Fue el jueves por la noche, más exactamente a las 20:04 hs., cuando el heredero del imperio chocolatero escribió en su cuenta de Twitter, después de 16 meses, el misógino mensaje destinado de Virginia Gallardo en el que le dice "la diferencia es que Rocío es mi pareja no mi empleada".

Así las cosas, esta tarde Gallardo hizo su descargo desde Intrusos (América TV). Cuando uno de los conductores, Rodrigo Lussich, le preguntó qué le pasó al ver el mensaje, Virginia Gallardo tomó la palabra y le respondió. "Él me dice a mí empleada. Yo le recuerdo: empleada en vida y no hermano ausente ahora que no está. Yo creo que la respuesta a esto tendría que ser el recordar lo que Ricardo decía de su hermano cuando estaba, y lo que decía de mí... Y no ahora la versión que quieren contar ellos porque la interesada, empleada, dijo que no a este negocio", comenzó diciendo.

Al mismo tiempo, Virginia remarcó que para la familia Fort esto es un negocio que engloba no solo la mentada serie, sino sobre todo la fábrica de chocolates, que es al que a él le importa. Es así que Eduardo, aseguró Virginia, fue el primero en dar testimonio. Así que al calificativo de empleada, la columnista de Intrusos aseguró "empleada toda la vida. Trabajo desde que tengo uso de razón. Me hubiera encantado ser heredera de un imperio, pero no tuve esa suerte así que salí a trabajar siempre".

Así le recordó al novio de Rocío Marengo que en tal caso fue "la empleada que estuvo ahí para acompañarlo, para cuidarlo, para dormir en la clínica cuando estuvo internado, para estar escuchándolo cuando lloraba". Al tiempo que se preguntó: "¿él (Eduardo) cuándo estuvo? ¿Ahora?".

Sobre por qué salió a hablar ahora el heredero del imperio Fort, la rubia explicó su punto de vista. "Lo que me parece que le molestó fue el mandar a exponer a su novia de esa manera a defender lo indefendible porque una vez más, a los hechos me remito, lo que yo contesté ¿a dónde estaba hace 3 años cuando fue el cumpleaños de 15? donde a mí me convocan", aseveró Virginia.

Por último, Gallardo agradeció todo el apoyo recibido vía redes sociales y dejó en claro que lo único que hizo fue responder los ataques recibidos por parte de la familia después de decir que no iba a participar de la serie. Así como también aseguró que con ese twit lo único que hizo fue exponer el pasado y los inicios de su novia en el pasado, a través de las fuertes respuestas de los usuarios en la red social del pajarito.