Virginia Gallardo le respondió a Mariano Iúdica tras su descargo en "Polémica en el bar"

Luego de escuchar las palabras del conductor del jueves, la rubia se volcó a as redes sociales con un mensaje sobre el tema.

Virginia Gallardo dialogó el jueves con CNN Radio en el programa que conducen Ángel de Brito, Pía Shaw y Pilar Smith. Allí levantó sospechas sobre su salida del ciclo "Polémica en el bar", América, que conduce Mariano Iúdica.

“En el programa que trabajaba decidieron guardarse a silencio para dar a entender que fue como una licencia de embarazo”, lanzó picante Virginia.

Y agregó: “Me encantaría que sean ellos quienes expliquen lo que pasó. Somos todos adultos y cada uno sabe la responsabilidad que tiene. (...) Pasaron cosas, situaciones que no me gustaron ni quería dejar pasar”.

“Fueron una sucesión de hechos que hasta que me despedí la gente estaba convencida de que me iba de vacaciones dos semanas y volvía. Pero después se dieron cuenta, estaban todos al tanto. En lo personal me fui muy desilusionada, hubo una falta de respeto terrible hacia mi persona, primero desde lo profesional, después ni hablar desde lo personal”, enfatizó la rubia.

Y finalizó: “Tendría que entrar en detalles que no quiero. Los invito a que vayan a consultarlos a ellos. Estamos en un programa diario, ellos saben los motivos. ¿No les llama la atención que la supuesta dueña del bar desapareció de un día para el otro? Deciden guardar silencio, lo cual me parece hasta una falta de respeto después de cuatro años de trabajar ahí”.

Al escuchar la nota, el conductor de "Polémica en el bar" tocó el tema y le pidió a su ex compañera que explique el motivo porque sus declaraciones activaron un montón de botones y sospechas.

"Quiero mandarle un beso enorme a mi querida compañera y amiga Virginia Gallardo. Amiga de muchísimos años, con la que empezamos Polémica en el bar en Telefe. Le hicieron una nota en radio y dejó entrever que la salida de acá fue con algo misterioso que solo nosotros sabemos. Acá somos 100 personas, vos acá fuiste y sos una persona muy importante, muy valiosa, y todos los compañeros quedamos sorprendidos. Si hay algo que nosotros tenemos que saber nos encantaría saberlo", afirmó Mariano.

Y siguió: "Nosotros tenemos una relación de años de amistad. Hiciste el primer casting con Gerardo Sofovich en La Noche del Domingo. Nos conocemos del derecho y del revés. Las familias, todo, compañera de acá con una estelaridad merecidísima. Como yo me fui de vacaciones, no estabas y nunca pensé que no ibas a estar. Quiero saber sobre esto que pasó hoy en la declaraciones en el programa de De Brito".

En tanto, Chiche Gelblung contó que habló con ella cuando se fue del grupo de Whatsapp del programa y sostuvo que le contó que no llegó a un acuerdo económico con la productora.

"Nosotros estamos esperando que nos cuentes. Somos un equipo de trabajo de muchos años. Sos muy importante. Yo hablé con ella cuando volví de vacaciones que no la vi acá. Ella dijo que no es un tema económico y se abren quinientos botones. Cuando yo terminé de hablar con ella era algo contractual, ojalá lo podamos saber y arreglar", finalizó Iúdica.

Ante este descargo del conductor, Gallardo le respondió desde las sociales con un mensaje: "Sorpresa ???? de verdad ????? ... para mi todo lo contrario... no esperaba otra cosa ... solo confirma el acierto de mi decisión ... tema terminado para mí".