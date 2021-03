Virginia Gallardo le respondió a Laura Ubfal por su dura crítica en Twitter

El fin de semana, Primiciasya.com confirmó en exclusiva que Virginia Gallardo era la elegida para sumarse al panel del renovado "Intrusos" que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

La periodista Laura Ubfal venía contando que las dos opciones para este programa eran a Luli Fernández o Sofía Zámolo.

Al enterarse de la noticia de Gallardo, escribió en Twitter: "Al final, despues de tanta vuelta @virchugallardo a #Intrusos? Ella divina! Pero periodistas no hay???".

La panelista defendió su lugar: "No me vengo a hacer la periodista a esta altura de la vida. Pero reconozco a favor mío que hace más de diez años que hago televisión", aseguró en una entrevista con el programa de radio Por si las moscas (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

Puntualmente sobre los dichos de Ubfal, Virginia expresó: "No es la primera vez que Laura hace un comentario respecto de mi persona. Siempre con cuestionamientos; yo la aprecio, la admiro. También entiendo que no me llaman por ser periodista, me parece que tengo un nombre después de tantos años, estuve un año guardada y trabajé de otra forma".

"Soy súper respetuosa de las personas que han estudiado, respeto a todos mis compañeros. La que viene a demostrar algo acá soy yo, ya tengo esa mochila pero la crítica de antemano no sé. ¿Por qué el prejuicio de pensar que porque mostramos el cuerpo esta chica no puede pensar? De repente, me llaman para estar acá", concluyó.

