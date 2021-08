Virginia Gallardo le contestó a Rodrigo Díaz: "Me resbala"

Rodrigo Díaz apuntó fuerte contra Virginia Gallardo, quien en los últimos días expresó con énfasis con los motivos por los que se niega a que su nombre aparezca en la serie sobre Ricardo Fort, quien falleció en noviembre de 2013.

"Acá hay dos puntos: o tenés una intención económica por la serie o no querés salir por tapar tu pasado", lanzó Rodrigo, quien fue pareja del millonario, en charla con el programa "Nosotros a la mañana", El Trece.

Y añadió: "Sé que Ricardo la amó como ser humano, como mujer no, porque no le gustaban las mujeres".

"Yo me enteré por qué ella se fue de al lado de Ricardo pero no lo voy a contar porque es algo muy privado, averigüen ustedes", puntualizó Díaz sobre Gallardo.

Y argumentó: "Nunca entendí la relación y la afinidad que tuvo, creo que ahora hay gente que quiere ocultar que estuco con Ricardo y eso habla mal de la gente. Cuando murió Ricardo salieron todos y hoy están chocando. Yo soy de los de la conciencia limpia".

"Si estuviste en su momento, creo que hay que agradecerle a Ricardo porque era un tipo generoso y un gran ser humano, se portó bien con todos nosotros. Los que realmente estuvimos fue con la gente de seguridad, ellos les hicieron juicio después a la empresa, no a Ricardo. Del año y medio que yo estuve, nunca estuvieron y ahora salen a hablar. Yo lo vi sufrir de verdad", remarcó contundente Rodrigo.

Este jueves, Virginia Gallardo contestó en "Intrusos", América, a lo que expuesto por Díaz y fue contundente: "No me dolió, me resbala en realidad. No llegué a conocerlo".

Y añadió: "Lo que dijo él que nunca le atendí el teléfono, no es verdad, atendí, quedamos en vernos después de años y pasó lo que pasó. Pasan personajes que hablan de vos como si te conocieran. Si hubiera tenido una mala relación con él, después de tantos años, ¿no les llama la atención que quiera contactarme?".

Además, Gallardo contó que en su momento se negó a estar en la conducción de "Fort Night Show" por América ya que se encontraba en una relación y Ricardo quería siempre estar al lado de ella: "Dejé de lado una oportunidad de conducción porque se mezclaba lo profesional con lo personal. Era muy difícil, estaba en un boliche y Ricardo caía", fundamentó.