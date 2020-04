Virginia Gallardo le compuso un tema a los policías, doctores y enfermeros

La modelo y panelista Virginia Gallardo compartió hace pocas horas una linda canción dedicada a todas las personas que se juegan la vida en sus trabajos en plena pandemia del coronavirus.

"YA SE ! yo me estoy riendo tanto como udes 😂 ... se vienen las críticas .. pero NO ME IMPORTA !! Tuve que aprender a tocar acordes para esta canción , noches pensando en una letra acorde, que represente (o intente al menos), lo IMPORTANTES que son ELLOS los que nos CUIDAN A DIARIO! ❤️🥰 Este es mi humilde REGALO! Vale la intención ... Acá les dejo la letra por si no entienden algunas cosas 😂", aclaró Vir que espera para dar a luz a su primer bebé.

Asimismo, la rubia compartió la letra del tema:

Gracias policías, doctores y enfermeros. Xque arriesgan su vida, x nosotros y el mundo entero. El pueblo los apoya no hay que bajar los brazos quedará en nuestra memoria el esfuerzo que hacen a diario. Haremos todo por apoyarlos x combatirlo y por cuidarlos !!! ❤️ ESTRIBILLO: Y si aprovechamos la ocasion, y que nos sirva de lección podremos con esta enfermedad tenes que cuidarte vos ! para cuidar a los demás ! UNIDOS LO PODEMOS LOGRAR

Hace pocas semanas, Gallardo suspendió el baby shower. "Tuve que suspender ecografía 5D, baby shower, producción de fotos maternal”, aseguró Gallardo, que en esta cuarentena está haciendo vivos en su Instagram con un pediatra. “A muchas nos dejaron sin charlas de preparto… ¡voy a parir sin información!”, comentó.

"Hay muchas cosas que quedaron en el camino, me arreglé con lo que tengo. Lo esencial como la cuna y el cochecito están, después todo lo demás lo solucionaremos. También aproveché este tiempo en casa para lavar la ropita a mano, plancharla y ordenarla", detalló Virginia.