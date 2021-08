Virginia Gallardo desafió a Rocío Marengo: "El mano a mano a mí me encanta"

Virginia Gallardo desafió a Rocío Marengo al aire a debatir las diferencias que tengan. La panelista de "Intrusos", América, le contestó al tuit de Eduardo Fort y a las declaraciones de la modelo en su contra.

"La tele es servicio. ¿Quieren ser famosos? Están dando vuelta todo, Ella se quiso hacer la picante un día en LAM. Yo no siquiera había contestado pero tengo mi derecho a réplica", lanzó Gallardo enojada.

"Hasta me divierte esto, no sé desde qué lugar vienen a opinar de mí. Te espero con los brazos abiertos Marengo, el mano a mano a mí me encanta. Que venga por favor. Todo lo que dijiste en cámara sin tenerme en frente divino. A la única que atacaron fue a mí. Si me vas a amenazar con los resúmenes (de tarjeta) mostralo", planteó Virginia.

A lo que Adrián Pallares amplió: "La invitamos a Rocío Marengo y ella nos dice que no puede venir. Hacemos periodismo y también nos divertimos. Si a Rocío no le gusta, está en todo su derecho que no le guste".

Luego, Rodrigo Lussich tomó la palabra: "Dice que nosotros dijimos barbaridades. Yo dije y sostengo que es alguien que es funcional al show y es mediática. Arremete después con una cantidad de acusaciones que creo no somos merecedores".

"A nosotros no nos importa lo que a vos te parece el programa, nos chupa un hue.. No lo hacemos para vos, lo hacemos para un montón de gente que agradece el aire fresco que tiene este programa. Hoy es otro Intrusos y es nuestro Intrusos. Al que le gusta lo mira, y al que no le gusta no lo mira", finalizó el conductor.