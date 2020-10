Virginia Da Cunha recordó la época de "Bandana" y reveló con la que "menos se llevaba" del grupo

Virginia Da Cunha recordó la época dorada del grupo pop "Bandana" y contó cómo se llevaba con el resto de sus compañeras.

"La verdad es que me llevaba bien con todas", destacó la rubia en diálogo con la revista Azeta.

LEER MÁS: Virginia Da Cunha realizó una tremenda crítica a su ex grupo musical “Bandana”

Sin embargo, reconoció que su vínculo con una de ellas creció muchísimo más que con las demás: "Con Vale (Gastaldi) éramos de estar mucho tiempo juntas y de salir. Nos íbamos de vacaciones juntas a Carmelo (Uruguay)".

Al referirse a Lissa Vera, aseguró que siempre tuvieron "conexión". Y al hablar de Ivonne, señaló que la recuerda como a "la más chiquita del grupo".

LEER MÁS: Lissa Vera intimó por carta documento a Ulises Jaitt y a la hija de Natacha

No obstante, no se refirió con la misma manera al nombrar a Lourdes: "Con Lourdes me llevaba re bien. El tema es que ella estaba siempre como muy arriba. No fue con la que más me llevaba...", aunque aclaró que no llegaron a tener roces.