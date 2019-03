Violeta Urtizberea: "Estoy embarazada de tres meses, siento una gran felicidad"

Violeta Urtizberea, hija del también actor Mex Urtizberea, está en la dulce espera de su primer hijo, fruto del amor con el cantante cordobés Juan Ingaramo.





En diálogo con PrimiciasYa.com (que tenía la información desde el 11 de febrero pero se respetó los tiempos de la actriz) Violeta confirmó que "estoy embarazada de tres meses, siento una gran felicidad".





"Por ahora seguiré haciendo teatro por tres meses más con 'Terapia Amorosa' y a fines de abril grabaré dos capítulos para una serie de Wainraich en Netflix", contó la actriz, quien luego de esos compromisos laborales piensa en dedicarse de lleno a su embarazo.





Recordemos que en 2017, Violeta ya había hablado de sus deseos de ser mamá en una nota para la revista Para Ti: "¡Ni loca me pierdo esa experiencia que todos dicen que es maravillosa! Lo que ocurre es que aún me cuesta proyectarme como mamá. Siento que soy tan feliz así, que mi vida es tan tranquila, que tiene tanta libertad que me asusta perder un poco de todo eso para tener un bebé. Otra cosa que me pasa es que no entiendo que voy a cumplir 33 años; digo: "Perdón, ¿en qué momento pasaron los años?".





Violeta comenzó su carrera desde muy chica, de la mano de su papá, en el recordado programa "Magazine For Fai" de la señal Cablin.





"Las Estrellas" (El Trece) y "Educando a Nina" (Telefe). También actuó en cine (Las insoladas, Voley, El diablo blanco, entre otras) y en televisión en éxitos como





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino