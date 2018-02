Violeta Urtizberea: "El final de 'Las Estrellas' es un duelo y me emociona despedir a mi personaje"

En la noche del martes, las aventuras de las hermanas Estrella llegaron a su esperadísimo final por la pantalla del Trece.

En materia de rating, la tira que tuvo como protagonistas a Celeste Cid, Marcela Kloosterboer, Natalie Pérez, Violeta Urtizberea y Justina Bustos obtuvo un promedio total de 11.7 puntos con picos de 14, según los datos de Ibope. Embed PrimiciasYa mantuvo una entrevista exclusiva con Violeta Urtizberea, una de las protagonistas de la ficción, que habló del final de la tira y sus sensaciones: "Estoy en Mendoza, de vacaciones y no pude ver el último capítulo, pero estoy conectada con las redes. Me dio bastante pena que termine, es el cierre definitivo. Primero fue el cierre de terminar de grabar pero simbólicamente termina ahora, con el último capítulo. Nos escribimos en el chat con las chicas, nos pusimos nostálgicas". Embed "Es un duelo, yo posteé una foto de mi personaje, despidiéndolo. Por más que suene cursi o extraño, cuando dejo de hacer un personaje, es una despedida a un amigo, algo así. Es lo que más impresión me da de terminar un trabajo: no ver más al personaje, en este caso a Florencia Estrella, es como una muerte por más dramático que suene", confesó la artista.

Y agregó: "Lo vivo con muchísima felicidad y agradecimiento porque llenó mis expectativas y las del grupo, más de lo que creíamos. Es impresionante lo que pasa con el programa. En BS AS es increíble, no dejo de sorprenderme, pero en Brasil o México me hablaban del programa y no lo podía creer. En Mendoza también, no me dejo de emocionar".

Embed

Para culminar el reportaje, Urtizberea remarcó: "La TV tiene esa magia de llegar a tantos lugares inimaginables. Cuando estás grabando, no salís y cuando salís, te das cuenta de la magnitud que tiene lo que hacés, de la llegada y de lo que genera lo que uno hace. Eso me resulta emocionante y vale la pena. Mucha gente te cuenta que la transformó, que le sirvió y que algo de lo que vos hiciste, modificó sus vidas".

Embed