Violeta Lo Re habló de su enojo con la serie de Ricardo Fort: "Pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más"

NO PARTICIPARÁ

Los mellizos Martita y Felipe Fort le dieron el visto bueno y comenzaron a armar lo que será la serie sobre la vida de Ricardo Fort, su padre que falleció en 2013.

Aún no comenzó a realizarse la ficción pero sí comenzaron a aparecer los problemas. Ya hay una demanda de Virginia Gallardo para que no usen su nombre en la serie, la rubia que fue novia del empresario no quiere saber nada con ser parte del programa y los mellizos se enojaron mucho con ella.

Ahora, llegó el turno del enojo de Violeta Lo Re, la primera novia mediática del Comandante. “Me llamaron en su momento para pedirme un testimonio, yo no tengo problemas, pero esto es trabajo y pedí un resarcimiento económico, pero después no me llamaron más. Esto tiene una mirada más allá del amor de sus hijos por su padre, pero yo trabajo de esto”, dijo para "Nosotros a la mañana", El Trece.

“Si van a necesitar de mi tiempo, me encantaría que me paguen. Yo fui parte de la iniciación de Ricardo en los medios y fui el contacto entre Fort y los canales para que él pueda llevar adelante el reality”, sostuvo la morocha.

Aún no dijeron nada al respecto los mellizos que se mostraron muy enojados por el pedido de Virginia Gallardo, incluso dijeron que no sabían que ella era una "interesada" por el dinero.

