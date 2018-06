Violeta Lo Re: "Mi posición a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto fue antes de ser mamá"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Violeta Lo Re, madre de Santino y Vitto, fruto de su amor con Víctor Stortini, expresó en , madre de, fruto de su amor con, expresó en Instagram su postura en contra de la ley de aborto legal





"No me hablen del aborto. No puedo ser objetiva. Ni comprender el deseo de terminar el proceso natural de dar vida. #AmorInfinitoEsPoco", expresó en el posteo. expresó en el posteo.





PrimiciasYa se contactó en exclusiva con la actriz y conductora quien expresó su postura en contra del proyecto de ley de aborto legal: "Simplemente soy una ciudadana que tiene una postura tomada por una cuestión personal. Mi opinión es particular, no soy socióloga ni psicóloga para tener una visión profesional del tema. Mi posición a favor de la vida y en contra de la legalización del aborto fue antes de ser mamá, siempre fue así. Y ahora que soy mamá mucho más a favor de la vida".







"Me parece un proyecto de ley que tiene varias falencias. Es riesgoso, por ejemplo, en el caso de la violación, se pueden tomar otro tipo de medidas antes de llegar al aborto. Si está en riesgo la vida, ¿quién está en riesgo la madre o el bebé? Es un tema demasiado puntual que la familia debe tomar una decisión".









"El tema de la edad... Son cuestiones muy profundas. Estoy tratando de ver la vida y no hacerla fácil. Hablé con una mamá que fue mamá a los 14 años, cercana a mi familia, con lo difícil que es. Tuvo posibilidades de abortar porque se lo han ofrecido. Y con apenas 14 años decidió tenerlo y hoy esa persona ese hijo hoy es excelente y tiene una familia. Como poder se puede, tuvo una familia que la contenga. Contra todo, viento y marea, decidieron tener al niño. Esa adolescente crece más rápido obviamente. Con la cantidad de responsabilidades que tenes de por vida al ser mamá, abortar es lo más fácil, si es un problema te lo sacaste de encima... ¿Por qué no llevarlo adelante? Estoy tratando de ver la vida, no hacerla fácil", comentó la morocha.



"Es un tema de debate, hay muchos puntos que a mí particularmente me hacen ruido. Decirle a un adolescente: bueno no importa total vas a abortar. Es vez de enseñarle desde chicos que hay métodos para no quedar embarazadas. Estoy en desacuerdo a la legalidad del aborto y hay puntos que hay que reveerlos. No es tan fácil sí o no".





Y argumentó: "Me parece una locura que en uno de los artículos se hable que hasta las 14 semanas se tenga derecho a abortar, ya tenés vida. Para mí desde que te enterás que estás embarazada tenés vida dentro de uno. Y tampoco me siento representada por 20 mil mujeres que decidieron hacer un proyecto de ley, si esta es la argumentación, busquémosle la vuelta. Hay otras opciones, pero la del aborto es la más fácil. Lo de la semana 14 me parece una locura".