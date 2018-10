Violento robo a punta de pistola a la conductora Viviana Canosa

"Me robaron la plata, tarjetas y la cartera. Me apuntaron. Por suerte estaba sin mi hija. Lloré todo el día. Me dolía todo el cuerpo. Hoy arranqué el día con otra actitud porque si no, no te dan ganas de salir a la calle", le contó a Teleshow.com.





"No te cuento más detalles porque es remover todo. No quiero dar notas porque me da pudor el tema. A la gente le pasan estas cosas, y peores. No me siento víctima de nada, sino uno más de todo esto que estamos viviendo".

En Twitter, la pareja de Alejandro Borensztein había realizado un corto descargo para dar a conocer el hecho delictivo: "Todavía estoy en shock, me duele todo. Pero gracias a Dios, fue solo un robo... desagradable, violento. Pero estoy un poco mejor. Gracias oyentes por el cariño". Embed Ver esta publicación en Instagram Cada día es una gran y nueva oportunidad!!! #Ascensor #QueMeDepararaLaVidaHoy Una publicación compartida de Viviana Canosa (@vivianacanosaok) el 29 Oct, 2018 a las 8:10 PDT

En enero de 2017, Viviana Canosa había sido testigo de un asalto sobre la misma avenida, pero a la altura de Palermo. Y también relató en su cuenta de Twitter: "Recién me salvé de milagro de un robo violento. Asaltaron a un señor que estaba casi al lado mío. (Avenida del) Libertador y Scalabrini Ortiz. Armados". Embed Ver esta publicación en Instagram #MadreEHija @revistacaras @solerubio @dannydiluciano @martineznavarrohair @claudiaelizalde Una publicación compartida de Viviana Canosa (@vivianacanosaok) el 25 Oct, 2018 a las 4:35 PDT

"¡¡Motochorros!! Seguridad en las calles, por favor", reclamó entonces. "Una locura. Estoy en un bar, tratando de calmarme, mucha angustia. Eran adolescentes los ladrones y el señor tenía unos 50 años aproximadamente", detalló Viviana.

