Violento asalto a El Negro Álvarez: "Otra vez eran extranjeros"

El Negro Álvarez volvió a ser víctima de la delincuencia y, por segunda vez, tuvo que vivir la experiencia de ser abordado por motochorros que destrozaron los vidrios de su auto en un intento de apoderarse de las pertenencias que el hombre llevaba en el interior de su vehículo.

"Estoy mal, cansado, agotado, porque hace dos meses me rompieron tres vidrios del auto, me robaron un reloj, me lastimaron la cara y hoy me rompieron dos vidrios y eran tres motos", arrancó a contar el Negro en Infama.

"Llego a mi casa y estaciono en la puerta. Había bajado el vidrio delantero, como estaba polarizado, para ver bien a la derecha, y el de la izquierda también lo había bajado un poco, cuando veo dos tipos que vienen corriendo, los veo por los retrovisores de la puerta que vienen corriendo y digo ´acá soné´", expresó luego.

Y continuó: "Me rompen los dos vidrios de atrás, no me rompieron los de adelante porque los tenía abiertos. Entonces, ahí me empiezan a pedir el maletín a los gritos. Les digo no tengo ningún maletín. Bueno, dame la llave, le digo no, no vivo acá, y me empujaban, me manoteaban, y uno de ellos lo vi que miró para atrás y como que se asustó, se ve que el de la moto le avisó y se fueron, me salvó un auto que pasó".

"Me corté un poquito con los vidrios que saltan para todos lados y son filosos, pero es más la impotencia de que tenés dos tipos metidos adentro de tu auto. Me sacaron la llave del auto también para que no los siguiera, y la tiraron en la esquina, la encontró el perro de un vecino mío", detalló más tarde.

"Lo de los motochorros es tremendo, y la otra vez también eran extranjeros. Entonces que tengan cuidado, no con todos por supuesto, porque hay de todo, no vamos a generalizar, pero que tengan cuidado con quién dejan entrar", concluyó El Negro Álvarez.

