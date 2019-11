¿Se viene el casamiento? Sebastián Yatra contó la verdad detrás del anillo que le regaló a Tini

Sebastián Yatra admitió que le dio un anillo a su novia, Tini Stoessel, pero afirmó que no se trata de un “compromiso”. En una entrevista con “Intrusos”, América, el cantante colombiano admitió que está muy enamorado de la ídola teen pero que aún no piensan en formalizar la relación.

“No, no, no yo se lo di pero no es un compromiso, es algo entre ella y yo. Estamos muy felices”, respondió el músico y sumó: “Nos estamos conociendo bien, llevamos menos de un año de relación, pero es increíble porque cada vez me enamoro más de ella y encuentro más razones para querer estar a su lado”.

Yatra supo combatir por el amor de la cantante desde hace bastante tiempo. Ellos se conocieron sobre los escenario, y aunque no lo admita, el colombiano quedó obnubilado con la joven argentina.

Los rumores de romance comenzaron a regarse por las redes, más aún después del lanzamiento del primer tema que hicieron juntos “Quiero volver”, con un video muy jugado en agosto del año pasado. Pero ellos solo indicaban que eran bueno amigos, además Tini aún estaba en pareja con el actor español Pepe Barroso.

Pero, luego de un trabajito de hormiga de Yatra, Tini se separó de Pepe y comenzó a frecuentar a su colega, con quien ya compartirán muchos escenarios. En uno de esos recitales, el la besó y a partir de ahí los rumores ya daban todo por cierto.

Ellos confirmaron la relación tiempo después por medio de sus cuentas sociales y hoy se disfrutan mutuamente. También tienen buena relación con sus familias, como lo dejó en claro Adela Giraldo, la mamá del cantante colombiano en la televisión de su país. “Es una niña sencilla, agradable, familiar... con muchos valores", dijo sobre la joven.