¿Se viene la biopic de Ricardo Fort? Enterate qué productor ya avanzó con la realización

Adrián Suar dejó a todos sorprendidos tras confiar públicamente su deseo de producir la serie sobre la vida de Ricardo Fort y que en 2019, tuvo una reunión al respecto con Gustavo Martínez, ex pareja de El Comandante y tutor de los mellizos Fort.

En una entrevista para “Por si las moscas”, el mediático confió que cuando la situación actual de pandemia mejore o se lo permita, le "gustaría hacer la biopic de Ricardo Fort”.

Como proyecto a futuro, el gerente de programación de El Trece dijo: “Había hablado con la ex pareja de él, que vino a Polka el año pasado. Hablamos con Gustavo y después pasó lo que pasó. Me gustaría retomar para hacer la biopic de Ricardo Fort. Tiene mucho Ricardo. Me dan ganas, vamos a ver si se puede”.

El cantante, actor, conductor, productor y chocolatero falleció el 25 de noviembre de 2013 de un paro cardiorrespiratorio, a los 45 años.

Además, habló de un proyecto que tiene en mente para el corto plazo: “Si se aprueba un protocolo, quiero ver en diciembre cómo está Polka para volver a entrar, vamos a tomar la decisión a fin de noviembre, pero lo primero que tengo que hacer es terminar el Tigre Verón. Con Polka o sin Polka, lo tengo que terminar”.

