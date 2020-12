Se viene otra baja en "Cocineros Argentinos": "Llegó el momento de decir adiós"

Luego de la inesperada salida de Guillermo Calabrese, ahora se suma la de Ximena Sáenz en "Cocineros Argentinos" (TV Pública). La cocinera anunció su salida del programa tras de doce años al aire con dos publicaciones que realizó en su cuenta de Instagram.

"¡Tranquilos! @cocinerosarg sigue pero yo decidí terminar esta etapa. Llegó el momento de decir adiós y el miércoles 23 va a ser mi último programa después de doce años de trabajo y aprendizaje", señaló Sáenz "con lágrimas en los ojos, con infinito agradecimiento y con mucho amor".

Además, recordó que ella comenzó en el ciclo gastronómico a sus 25 años, una época en la que se encontraba "perdida" en su búsqueda vocacional.

"Creo que el programa me encontró a mí y me hizo muy feliz. Recuerdo la sensación de estar en el estudio minutos antes de que empiece cada episodio con cosquillas en la panza y la sonrisa en el pecho. No podía creer que tenía un trabajo tan espectacular", indicó.

"Conocí la verdadera cocina argentina, la que se hace adentro de las casas. Mi agradecimiento es infinito y me hace llorar desde que tomé la decisión", aseguró.

Sáenz aprovechó para agradecerle a la TV Pública, a la productora del programa y a todos sus compañeros, entre ellos, a sus "fieles compañeros" Juan Braceli y Juan Ferrara. "Éramos los tres mosqueteros que hicimos Cocineros Argentinos desde el primer día aquel 5 de enero de 2009. Aprendí muchísimo de ustedes y sé que van a continuar este legado de manera espectacular", remarcó.

En cuanto a qué la motivó a tomar la decisión de dar un paso al costado, explicó: "¿Por qué me voy? Me voy porque siento en lo profundo de mi ser que cumplí un ciclo en el programa. Estuve 12 años haciendo Cocineros Argentinos y caí en la cuenta de que es el tiempo que uno pasa en la escuela desde que entra siendo un niño de 6 años hasta que sale siendo bastante grandecito a los 18".

"Entre todos hicimos 12.000 recetas aproximadamente y yo habré hecho alrededor de 3000 de todas esas. Hicimos 5760 horas de televisión en vivo. Todavía no puedo dimensionarlo. En el medio de todo eso conocimos mucha gente, hicimos libros, cocinamos, y, por mi lado, viajé, me casé, tuve una hija y lentamente fui cambiando. Este año entrevistamos a Francis Mallmann y él nos contó que considera necesario cerrar algunas puertas para poder abrir otras. Me sentí interpelada cuando lo dijo porque es lo que me pasaba. Necesito cerrar un ciclo para poder empezar otro. Y lo quiero cerrar con mucha alegría y agradecimiento. Este programa me hizo ver con claridad cuáles son mis pasiones: cocinar y comunicar", sostuvo.

Por último, Ximena adelantó que seguirá con la cocina desde otros espacios: "Quédense cerquita porque voy a seguir cocinando para ustedes. Voy a seguir aprendiendo y enseñando a través de mis redes: Instagram, Pinterest, YouTube, y con cursos y libros. Voy a seguir cocinando con amigos porque en el intercambio constante es donde más se aprende y eso es lo que pretendo hacer hasta el último día de mi vida".

