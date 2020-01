Videos exclusivos: Mirtha fue a ver a Gasalla y el humorista retiró los dichos en contra de la diva

A pesar de no hacer temporada con sus almuerzos en Mar del Plata este verano, Mirtha Legrand se encuentra en la "ciudad Feliz" para disfrutar del teatro y visitar a sus amigos del medio.

Y tras haber ido a ver los espectáculos de Carmen Barbieri, Flor de la V y Roberto Moldavsky, La Chiqui asistió el sábado por la noche al teatro Radio City para presenciar la obra de Antonio Gasalla, con quien se sentía dolida por algunos dichos que hacía el humorista hacia ella y su hermana Goldie.

"Mirtha está impecable porque le absorbe el plasma a Goldie. Por eso no se muestran juntas, porque entre una y otra se ven muy diferentes", decía Gasalla en plena función y provocando la risa de toda la platea.

Pero anoche, esa parte la retiró del sketch que hace junto a Marcelo Polino con el personaje de La Gorda ya que estaba presente Mirtha.

En esta ocasión, Antonio solo tuvo palabras de elogios hacia Legrand y ella se lo agradeció una vez que finalizó el espectáculo.

Polino bajó del escenario y le obsequió un ramo de flores a Mirtha agradeciendo su presencia. "Antonio sos un genio", exclamó la animadora. Y luego agregó: "No sé si porque vino yo ahora no dijiste lo que decías de mí, a mi me contaron que decías algo feo, pero bueno hoy tuviste palabras maravillosas hacia mí".

Luego, la diva lo sorprendió con una pregunta: "¿Estás bien de salud Antonio?", a lo que él solo respondió con un "Sí".

Por último, le comentó: "Sos un artista genial y voy a recomendar tu espectáculo porque este teatro tiene que estar lleno por la gran trayectoria que tenés".

Fotos: Eduardo Aguada