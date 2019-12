Video y saludo de Jimena Barón y Momo: "Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora"

Jimena Barón se tomó unos días con descanso con su hijo Morrison, de 5 años de su relación con Daniel Osvaldo. Madre e hijo se fueron a disfrutar de las playas de México, la artista había indicado que necesitan "unos días a solas", tras un año de mucho trabajo.

La cantante y actriz fue mostrando y contando todo lo que vivía con el pequeño durante sus días en el país azteca: se burló de lo mal que hizo la valija, por sus looks extraños, y hasta tomó con gracia haber elegido mal las fechas porque hizo frío y los días estuvieron lluviosos.

Quizás por eso Jimena se enfermó poco antes de regresar al país. Aseguró que tuvo fiebre de 39 grados y vómitos, y en el viaje de 9 horas en el avión, las azafatas le pusieron pañitos en la frente.

Por suerte, en la Noche Buena, Jimena se mostró recuperada y grabó un video junto a su hijo.

Además escribió estas palabras: "Con este video que mejor representa a esta family, les deseamos hermosas fiestas. No se peleen, si se pelearon pidan perdón o perdonen. No juzguen, que cuando uno abre el coco y da chances inesperadas, suceden cosas mágicas. Disfruten, hagan papelones. El pedacito lleno del vaso, por más pequeño que sea, agradézcanlo un montón. Agradezcan la salud, que vale todo el oro del mundo. Háganle un huequito al amor los que ya no creen, miren que existe! y anda por ahí a la vuelta.Manden a la mierda a toda la gente chota que no los valora y se encarga de hacerlos sentir mal. Hay mucha gente en el mundo, anímense a mandar a cagar y conocer gente nueva!".

