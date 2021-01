Video: La rutina de ejercicios de Julián Weich para mantenerse físicamente a los 54 años

Julián Weich (54) no solo conduce, es animador y colaborador de los eventos solidarios sino que también lleva una vida deportiva muy activa y se anima a todo.

¿Cómo hace para estar así de esplendido? El conductor de "Vivo para vos" (El Nueve) entrena casi todos los días con Gaby Castillo donde realiza varias rutina al aire libre con otras personas.

Los martes, jueves y sábado hace HIIT Clase Funcional Metabólica y el resto de la semana Camp Trainning de Fuerza. Las clases se realizan en Águila Club, un lugar único frente al río, en la costa de Martínez, con un marco natural e ideal para hacer ejercicios al aire libre en medio de la pandemia.

Julián también suele ir con uno de sus hijos a estas clases. Entre otras de las personas conocidas que se suman a este tipo de ejercicios, es la periodista Andrea Bisso.

Hace unos meses, Julián Weich contaba que siempre llevó una vida sana: “Me cuido desde hace mucho tiempo. No me preparo especialmente para los eventos deportivos. Hago vida sana en general, soy vegetariano, corro 3 veces por semana, hago bicicleta, no tomo alcohol, no fumo, ni me drogo. Deporte hice toda mi vida y desde que soy vegetariano hará 4 ó 5 años estoy mucho más tranquilo, menos nervioso".

