Video: Rocío Quiroz denunció robo en una farmacia y el escándalo casi termina a las piñas

Rocío Quiroz compartió un video en su cuenta de Instagram donde denuncia el robo del celular que le había prestado a su marido en una reconocida farmacia.

Ella y su pareja, Eduardo, habían ido a una famosa cadena de farmacias y, luego de realizar una compra, se olvidaron un celular apoyado en el mostrador.

A los pocos minutos, cuando se dieron cuenta, regresaron. Pero en el local los empleados les aseguraron que no habían visto nada.

Estamos acá en una farmacia en pleno capital. Acá están las cámaras. Edu viene a comprar los pañales para Alma, que yo lo mando. Dejó el celular ahí (en el mostrador), se lo roban y nadie vio nada. Ahora estamos pidiendo las cámaras, porque el que robó acá debe seguir robando por el centro...", dice Rocío en el video que subió y viralizó en sus redes sociales.

Y agrega: "El dueño del local (es) un malhablado, porque es un maleducado. Nadie nos da una respuesta. En pleno Capital nos roban el celular como si nada. Nadie vio nada. Ahora, el que sacó el teléfono (mostrando la caja), lo sacó de acá arriba, tiene menos de 48 horas para devolverme el teléfono, porque tengo fotos de mi hija cuando apenas nació...".

"Este video va a circular por todos lados. Hago esta denuncia porque tengo una bronca... Me dicen que no me dan las cámaras porque tengo que hacer la denuncia, en semejante negocio. No me quieren mostrar las grabaciones. La que nos atendió no está, desapareció. Hicimos una compra de 7.000 pesos y no nos quieren mostrar las cámaras. Alejandro se llama el gerente y no está. Yo hago este vivo y lo guardo para que se comparta...", concluyó, muy enojada.