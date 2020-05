Video: Así se retiraban Nacho Viale y Carlos Rottemberg de la casa de Mirtha Legrand

A poco de conocer la triste noticia sobre la muerte de Goldy, su hermana gemela, Mirtha Legrand manifestó su deseo de despedir a uno de sus seres más queridos.

Sin embargo, su médico personal le negó la petición por lógicas razones, en medio de la pandemia por coronavirus.

Una de las personas que estuvo acompañando a la diva fue Carlos Rottemberg, productor teatral y muy amigo de Mirtha: "En esto hay unanimidad, no sólo de las tres personas que estamos aquí, sino que además su médico. Recién terminé de poner en altavoz del doctor con la indicación médica de que Mirtha no sale de la casa. Ella es una persona de riesgo, está haciendo la cuarentena desde que comenzó y no puede salir", contó en diálogo con "Polémica en el bar".

"Si fuese por ella y por su fuerza, ya se estaría vistiendo para ir a despedir a su hermana. No es un tema de opinión de su hija, ni su nieta, ni de un amigo, sino que lo escuchó de su médico. Por eso lo pusimos en altavoz al médico para que sea él el que dé la indicación”, agregó.

Por último, Rottemberg habló del estado anímico de La Chiqui: "Eso no quiere decir que está totalmente dolorida porque hace ocho meses atrás, murió su hermano José. Está entera y muy acompañada por sus familiares".

Quien también estuvo en todo momento fue Nacho Viale. Hasta altas horas de la noche, el nieto de la diva estuvo acompañando a su abuela y se retiró del lugar sin hacer declaraciones, según se observa en las imágenes que grabó Farándula Show.

Cabe destacar que Goldy no presentó problemas de salud en los últimos meses. Al contrario de lo que indican algunas versiones que circularon en las redes sociales, se descarta que haya tenido coronavirus. La hermana de Mirtha se fue a dormir la siesta y no volvió a despertar.

