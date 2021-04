El video donde por primera vez Martín Bossi reconoce la infidelidad de Laurita Fernández

Si bien era un secreto a voces y a la distancia ya no duele, la infidelidad de Laurita Fernández a Federico Hoppe fue confirmada anoche por Martín Bossi en el estreno de Playroom, el programa que conduce Migue Granados por ESPN.

"¿Es verdad que acompañaste a un amigo a la casa de su novia a ver si estaba en una?", preguntó el conductor.

LEER TAMBIÉN Martina Soto Pose, feliz por su vuelta a la Tv con Mariana Fabbiani: "Lo que más me entusiasma es..."

Migue hacía referencia al momento donde Laurita estaba de novia con Hoppe y bailaba con Fede Bal en el programa de Marcelo Tinelli. El final del romance con el productor coincidió con el inicio del romance con el hijo de Carmen Barbieri que venía de estar con Barbie Vélez.

"Sí, sí...", afirmó Bossi sin dar nombre y con intención de que esto no se sepa.

Y explicó: "Por un amigo, me dice asaltamos un banco... no estoy de acuerdo en asaltar un banco, pero por un amigo me tiro en paracaídas".

"No se puede explayar tanto. Teníamos dudas. Él tenía una relación monogámica. Salía con monos gámicos. Pero parece que no estaba con monos gámicos, estaba con jirafas gámicas... Llegamos y estaba la jiraba adentro porque se escuchaba", finalizó.

Luego el locutor le puso nombres a la historia y Bossi no sabía dónde meterse.

LEER TAMBIÉN Jimena Barón se refirió al noviazgo de Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona: "Ella..."