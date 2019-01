Video: Martín Redrado con su nueva novia en Punta del Este

Martín Redrado y Luciana Salazar no están juntos desde hace varios meses. De hecho, en agosto, la conductora acusó en las redes sociales al economista de haberle hecho una brujería y cortó todo tipo de vínculo de éste con su hija Matilda. no están juntos desde hace varios meses. De hecho, en agosto, la conductora acusó en las redes sociales al economista de haberle hecho una brujería y cortó todo tipo de vínculo de éste con su hija Matilda.





Según trascendió, el motivo que llevó a Luli a escrachar a su ex pareja fue una relación que el graduado en Harvard confirmó con la empresaria turística Lulu Sanguinetti.





En detalle, la también modelo dijo que el economista "rompió los códigos" y lo mandó al frente en Twitter con un audio del momento en el que ella encontró un vaso congelado con su nombre en el freezer de su ex.

Luciana Salazar acusó a Martín Redrado de hacerle brujería





Pero a los pocos días de eso él aclaró en Twitter: "Frente a rumores que circulan en algunos medios, deseo aclarar que no estoy de novio con nadie. Conozco a esta persona con la que me vinculan sentimentalmente, pero no es mi novia".





Lo cierto es que la soltería le duró poco al ex presidente del Banco Central de la Nación . Es que hace unos días él fue visto muy acaramelado con una bella mujer mientras tomaba un café con personas de su entorno en Buenos Aires.

Martín Redrado habló de Luciana Salazar: "Comienza la mejor etapa de su vida"







Y ahora, en la noche del miércoles, la pareja fue vista en Punta del Este. La expareja de Luciana salió a cenar en la ciudad esteña con Lulu y lo agarraron in fraganti. Si bien intentaron esconderse de la cámara del portal Farándula Show, quedaron a la vista de todos al irse juntos del lugar.





¡Mirá el video!

Embed