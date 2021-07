Video: Marcelo Tinelli recordó el día que Diego Maradona fue jurado del Bailando

En un momento especial, Marcelo Tinelli recordó el día que Diego Maradona fue jurado del Bailando por un sueño e incluso sacó a bailar un rock´n roll a su ex, Claudia Villafañe.

Fue hace unas horas cuando el conductor de ShowMatch subió a sus historias de Instagram una imagen cara a los sentimientos de todos los argentinos, dado que lo tiene a Diego Maradona como protagonista. Quizás dentro de los festejos y la algarabía por la victoria de Argentina ante Brasil, conquistando así la Copa América tras casi 3 décadas, el cabezón recordó al mejor futbolista de todos los tiempos, según algunos entendidos, en su paso por el programa.

Así, recordó al Diez el día que se calzó el traje de jurado del Bailando por un sueño, cuando Diego reemplazó a Gerardo Sofovich, y se sentó en el estrado junto a Moria Casán, Jorge Lafauci y Reina Reech. Ante sus más de 8 millones de seguidores, escribió en su historia "El Diego jurado del programa. Qué lujo nos dimos en el Bailando".

Fue en el año 2006 aquel momento épico que quedó en el recuerdo del conductor de ShowMatch y todos los tinellistas. Con un Diego Maradona feliz de ser el centro de atención en el programa más visto de la tv aquel año, aseguró ser 'la voz del pueblo' y premió a los participantes con puntajes oscilantes entre 9 y 10.

Y en medio de risas disparó, con su estilo inconfundible "Estoy anonadado por lo que dicen Moria, Reina y el señor Lafauci de las cosas en las que las parejas se equivocan. ¡Yo no veo ninguna imprecisión, nada!".

Así como también fue Tinelli quien provocó el encuentro de Maradona con su ex mujer, Claudia Villafañe, en la pista de baile para tirar unos pasos de rock and roll. Frente a la aprobación de la menor de sus hijas, Gianinna, Diego y Claudia demostraron su habilidad a la hora de bailar y la tribuna del programa se venía abajo. Ya por aquel entonces la relación entre ellos estaba quebrada, pero el futbolista todavía intentaba reconquistarla. Fue así que Diego deslizó "Hace mil años que bailamos juntos. Ahora, no me da bola, pero el rock sigue estando".