Video de Marcelo Tinelli: Pagó la apuesta a Iván Zamorano y comió comida de perro

El conductor Marcelo Tinelli apostó con el ex futbolista sobre el resultado del primer partido de la Copa América. Debió pagar y grabó un video donde come una cucharada enorme de perro. ¡Miralo completo!

Antes del partido que las selecciones de Argentina y Chile disputaron el lunes por la Copa América 2021, Marcelo Tinelli desafió al ex jugador chileno Iván Zamorano en una increíble apuesta.

Uno de ellos es, entonces, el que le hizo el conductor de ShowMatch al ídolo del fútbol chileno Iván Zamorano. Así, a través de las redes sociales el cabezón Tinelli desafió a Bam Bam a tener que tatuarse su cara en caso de que Argentina gane el partido que ambos países en el marco de la Copa América 2021. El chileno no sólo aceptó el desafío, sino que además subió la apuesta.

Así, puede escucharse a Marcelo Tinelli decir a cámara "Bam Bam... Argentina - Chile. Si gana Argentina, ¿te tatuás mi cara en tu espalda? ¿Aceptás el desafío?". A lo que, también a través de las redes sociales, Bam Bam le respondió "claro Marcelo que acepto, ¡por supuesto! Y escuchame, si gana Chile tienes que comerte la comida de tus perros ¿aceptas?".

Allí el conductor argentino bien podría haberse echado para atrás, pero sin embargo aceptó. Y su respuesta fue un "Sí, me la recontra banco. Desafío aceptado y te doy el empate, de lo bueno que soy".

Tinelli se hizo cargo de la apuesta y decidió cumplir el desafío, que mostró a través de la aplicación Kwai. "Me la recontra banco, desafío aceptado y te doy el empate", dijo.

"Me quiero matar, no pensé que iba a llegar este momento. Te banco, Bam Bam, pero no puedo creer que tenga que hacer esto. Lo único que me salva es que la bolsa tiene los colores de San Lorenzo. Me acerco y ya me da arcadas el olor", se lo escucha decir.

"Desafío cumplido. Me tenes que dar la revancha después de esto", cerró MT, mientras luchaba por intentar masticar el alimento para mascotas.