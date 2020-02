El video que le dedicó Verónica Ojeda a Dieguito Fernando por su cumpleaños

El 13 de febrero no es un día más en la vida de Verónica Ojeda ya que en 2013 nació Dieguito Fernando, fruto de su relación con Diego Maradona.

Desde las rede sociales, la rubia le dedicó un video especial a su hijo en este día tan particular.

“Hoy hace siete años me hiciste la mujer más afortunada del mundo y no me he olvidado ni un día de agradecerle a la vida el que me haya dado la oportunidad de tenerte conmigo. ¡Que seas muy feliz! Te amo hijo mío”, escribió Verónica conmovida en Instagram.

La relación entre Ojeda y Maradona continúa distante tras la separación.

Hace unas semanas en charla exclusiva con este medio, Verónica amplió desde Mar del Plata: "Diego sigue sin ver a su hijo y no depende de mí para que lo venga a ver", indicó.

