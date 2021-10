El video más emotivo de Soledad Aquino a más de cuatro meses del trasplante de hígado

Soledad Aquino, por suerte, ya retomó de a poco su vida social y actividades tras el trasplante de hígado al que se sometió hace cuatro meses y luego de pasar varias semanas internada tras presentar un delicado cuadro de salud.

Lo cierto es que el domingo, Aquino compartió un lindo momento rodeado de amigos y su familia y Micaela Tinelli grabó el momento en que su mamá bailaba al ritmo del cantante Marc Antonhy y la exitosa canción Vivir la vida.

Mica no pudo evitar la emoción de ver a su mamá recuperada y disfrutando de la vida y compartió un emotivo posteo en Instagram.

"Si supieran lo feliz que me hace subir este vídeo después de meses y meses de lucha, incertidumbre, de no saber nada de lo que iba a pasar todo esto es el resultado del poder del amor, de la Fe, de tus ganas de vivir ma y del trabajo y la dedicación INCREÍBLE de todos los médicos. No tengo más palabras… G R A C I A S", expresó la empresaria pura emoción.

En todo momento, tanto Mica como Cande Tinelli se mostraron bien cerca de su madre en todo el duro proceso que atravesó.