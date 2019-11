Tras el video de Diego, el fuerte retuit de Dalma Maradona contra Rocío Oliva

"¿Se acuerdan que había un zoo donde te podías sacar fotos con un león gigante? O sea podías entrar a la jaula y por poco más 'abrazarlo'. Lo tenían empastillado, porque era imposible domar a la fiera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia", escribió Gianinna Maradona hace unos días en su cuenta de Instagram.

La hija del DT de Gimnasia de La Plata, Diego Maradona, dio a entender que el entorno del astro del fútbol mundial lo mantiene "dopado" para poder manejarlo y sacar provecho de eso.

Previamente escribió: "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide. Lo están matando por dentro sin que él se pueda dar cuenta. No creo en el parámetro de normal, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece. Recen por él, por favor. Gracias".

Lo cierto es que este lunes llegó la respuesta del Diez con un video que compartió en Instagram en donde aclaró: "Estoy trabajando, me dolió muchísimo perder con Estudiantes. No sé lo que habrá querido decir Gianinna o qué interpretará".

"Yo sé que ahora mientras uno se va haciendo más viejo se preocupan más por lo que dejas que por lo que estás haciendo", explicó.

Y aseguró sobre su fortuna: "Yo les digo a todos que no voy a dejar nada, que voy a donarlo, todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no, no existe, porque estoy muy sano. Gracias".

Luego de este video, Claudia Villafañe le contestó de manera fuerte desde Instagram con un contundente posteo.

“Así como tenés huevos para subir un video a tu Instagram hablando de nuestra hija, espero que los tengas mañana para presentarte en el juzgado, ya que hasta ahora nunca lo hiciste! @maradona @matiasmorlaok @burlandofernando @elbitamarcovecchio”, expresó la madre de Dalma y Gianinna.

Por su parte, Dalma retuiteó un fuerte mensaje contra Rocío Oliva, la última novia de su padre y con quien está enfrentada.

“Lamentablemente Rocío Oliva le arruinó la vida a tu viejo desde el momento en que la conoció. Basta recordar lo que era cuando era DT de la Selección Argentina, todo un señor. Momento a partir del cual conoce a Rocío... De ahí en adelante todo hacia abajo. Una lástima...”, reza el tweet que la madre de Roma compartió en su cuenta.