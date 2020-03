El video que confirma el romance de Agustina Agazzani y Martín Baclini

Agustina Agazzani y Martín Baclini ya no se esconden y se muestran románticos en la vía pública.

Los rumores de romance entre ambos venían desde hace unas semanas y ahora apareció el video que lo confirma.

Ángel de Brito compartió las imágenes del empresario y la modelo acaramelados en Instagram Stories.

El ex de Cinthia Fernández y la rubia, ex novia de Gastón Soffritti, además harán pareja en el "Bailando 2020".

El romance había generado polémica por la furia de Fernández al enterarse de la noticia ya que confesó que seguía enamorada de su ex.

"No quiero tener noticias de nada, no por enojo. Basta de ese nombre y de ese apellido, no quiero más nada. No me interesa más", había declarado con angustia la panelista.

El video con el beso de Agazzani y Baclini.