Video: Así salió del sanatorio Máximo Menem tras su operación

Máximo Menem, hijo del expresidente Carlos Saúl Menem y Cecilia Bolocco, abandonó este lunes el sanatorio en el que fue operado por un tumor cerebral el último viernes. , hijo del expresidente, abandonó este lunes el sanatorio en el que fue operado por un tumor cerebral el último viernes.





"Es el día más feliz de mi vida", dijo la madre del joven que hoy cumple 15 años. dijo la madre del joven que hoy cumple 15 años.





"Cuando salió, se despertó, me vio y me dijo: 'Mamá, ¡lo hice! ¡No me morí!'", contó Bolocco.





"Estoy muy feliz, es el día más feliz de mi vida después del nacimiento de mi hijo", indicó la conductora chilena.