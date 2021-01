El video de Alejandra Maglietti que la app Tik Tok censuró en su cuenta

Alejandra Maglietti se quejó por la arbitrariedad de la plataforma Tik Tok donde le censuraron un video de su perfil.

“¿Alguien me explica porque TikTok me censura, si tengo la misma ropa que en otro video?”, dijo en sus redes.

El video en cuestión no tiene nada de malo ni difiere en demasía de lo que publican otros usuarios: Maglietti baila un tema en bikini.

La modelo desconoce los motivos por los que desde la red quitaron su video, ya que no es la primera vez que sube contenido en bikini.

Separada del futbolista Jonás Gutiérrez, a Maglietti se la vinculó sentimentalmente con Hernán Drago, divorciado luego de más de una década en pareja. Al respecto, ella aclaró en diálogo con este portal: “No estoy en pareja, estoy recontra soltera. Con Drago no pasó nada, ni hablamos siquiera, ni nos juntamos a tomar un café. Si tuvo sexo no fue conmigo, digo porque leí que él contó eso, pero no fue conmigo”.

El video que Tik Tok censuró