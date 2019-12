Video: los agresivos comentarios de Antonio Gasalla contra Andrea Taboada durante el corte de "LAM"

El jueves, Antonio Gasalla arrojó una desafortunada frase en su visita a "LAM" (El Trece) contra Flavio Mendoza respecto nada menos que de su hijo, Dionisio.

“Compró un nene”, indicó el actor en medio de la entrevista y desató el enojo del artista, quien le respondió desde su cuenta de Twitter: “¿Cómo no le paran bien el carro a este viejo mala leche y resentido @AngeldebritoOk?”.

Luego, Gasalla tuvo comentarios agresivos contra Andrea Taboada cuando la panelista intentaba hacerle una nota en el corte y que se transmitió en vivo por la cuenta de Instagram del programa.

“¿Qué cosas te hacen reír?”, le preguntó la periodista. Y Antonio dijo sin filtro: “Yo de esto me río”. Entre risas, Andrea le consultó: “¿Te estás riendo de mí?”. Gasalla redobló la apuesta y arrojó: “No, me das pena”.

Taboada: ¿Cómo pena? ¡Ves que sos un cabrón! Sé que es un chiste, ¿pero por qué te doy pena? Porque con los noteros tenés un problema.

Gasalla: Ya que querés preguntar, sos periodista y lo querés saber, yo no me peleo con los periodistas, sino que vos estás peleada con tu ropa.

T: ¿Yo estoy peleada con mi ropa?

G: Sí.

T: Ah, porque estoy tapándome…

G: Sí, te tenés que vestir de otra manera. Uno es uno, no la ropa que se pone. Vos te sentás de costado. ¿Crees que no veo eso? No te conviene sentarte de costado, estás escondiendo

