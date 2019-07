Adrián Suar y Julieta Díaz son los protagonistas de un sorpresivo video en el que bailan apasionados y se dan un beso. son los protagonistas de un sorpresivo video en el que bailan apasionados y se dan un beso.





"Infama" (América) muestra al director de programación de El Trece durante los festejos de los 25 años de Pol-ka moviéndose al ritmo de la música de Rosalía. El material expuesto pormuestra al director de programación dedurante los festejos de los 25 años demoviéndose al ritmo de la música de





De a poco, la morocha se acerca hacia él para finalmente agarrarlo de las mejillas y darle un beso.





Cabe destacar que Suar está soltero y en la revista Gente de la semana pasada afirmó que está con muchas ganas de enamorarse, pero que nadie lo intenta conquistar, quizás por miedo.





"Yo tampoco avanzo mucho. Para hacerlo tengo que estar ´vena´, ´chispa´. Y no actuar de ´chispa´, como una imposición casi social. La pose me dura tres minutos. Ahora, a ver, si me enciendo, vuelvo a tener 25", señaló en esa publicación.





¡Mirá el video!