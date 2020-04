La vida de Daisy May Queen en la India y en plena cuarentena por coronavirus

Daisy May Queen está radicada en Rishikesh, India, donde la pandemia del coronavirus comenzó hace varias semanas, y el aislamiento social ya lleva más tiempo que en Argentina.

Hoy por la tarde charló desde allí con Jorge Rial y su equipo periodístico en "Intrusos" y dio detalles de lo que se vive en Asia del Sur.

"Según vi esta mañana había 1600 casos, subieron bastante en los últimos días. Cada provincia tiene su forma de llevar la cuarentena. Donde vivo yo tenemos cuarentena y podemos salir a la calle a hacer las compras, solamente. De 7 de la mañana a una de la tarde. El horario se extendió porque antes era solamente desde las 7 hasta las 10", expresó Daisy.

Y agregó: "El gobierno vio que iba mucha gente de golpe y que no estaba bueno. Mucha gente baja de la montaña y no le alcanzaba el tiempo para volver a su casa antes de las 10. La policía acá si te encuentra en la calle, en un horario que no podés estar, te pegan con los palos. En toda India es así".

Sobre el rol de la policía, la locutora amplió: "También hacen otras cosas, los policías van a darle de comer a la gente que está en la calle que por una cuestión religiosa no tienen bienes y eligen estar en la calle, que hay muchos, porque es una ciudad sagrada, entonces la policía les da de comer y alcohol en gel, barbijos, y demás".

En tanto, May Queen dijo que no sale mucho de su casa y que mira poca televisión.

"De mi casa no salgo y veo algunas cosas por Internet. No me extraña que la gente se refugie en los árboles. Hacen el confinamiento ahí. El problema que más se está viendo es que para cruzar de una frontera a otra que hay mucha gente caminando. Porque acá cuando uno se va a otra ciudad por trabajo lo hace solo, la familia se queda en los pueblos. Entonces, ahora que no hay trabajo no tienen forma de volver", finalizó.

