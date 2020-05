Vicuña a fondo: Cuarentena, tarea con los hijos, el embarazo de la China y el acuerdo con Pampita

El actor chileno brindó una extensa entrevista con la periodista de su país, María Luisa Godoy, y no se guardó ningún tema.

No suele dar entrevistas muy largas pero la cuarentena le permitió relajarse y charlar bastante con una periodista de su país.

Hablamos de Benjamín Vicuña quien dialogó por la plataforma Instagram Live con la comunicadora trasandina María Luisa Godoy.

“Vamos a ser papás, así que estamos felices en este momento extraño, pero quedándome con lo positivo, estando minuto a minuto como crece. Acompañando este embarazo...", confirmó y agregó al respecto: "También estoy viendo el crecimiento de mis hijos. Justo Magnolia con dos añitos está aprendiendo a hablar. Cuando arrancó este tema yo estaba en Chile y sentí mucha ansiedad y angustia de que me agarrara lejos de mis hijos, pero al menos logré llegar acá para estar con mi familia, que es lo más importante”.

Cuando explotó la pandemia del Covid19 a nivel mundial, Benjamín se encontraba trabajando en Chile e hizo lo imposible para poder regresar a nuestro país y estar cerca de sus hijos.

“Las primeras dos semanas aquí el Presidente determinó, entre otras cosas, que debían estar con su mamá. Pero yo lo hablé con la mamá de los chicos y me dijo que estaba superada por la situación, sin gente que pudiera ayudarla, ni niñeras, ni nada. Y lo que se acostumbraba era, con los padres separados, que el padre los pueda ver 30 o 40 minutos. Pero luego se transformó y lo arreglamos por algo de sentido común, que los chicos pasaran una semana en cada casa”, manifestó.

“Eso que se hizo fue una cosa de sentido común y luego se decretó. Y es la forma correcta que hemos hecho los padres separados. Me alegra mucho porque uno de los beneficios de esto es que los niños están contentos de poder estar con sus papás. La gran queja de estos tiempos es que con los niños no nos encontramos. Capaz no tenemos en cuenta la gran carga educativa que tienen. Mi hijo más grande se levantaba 7.40 y recién volvía a las 7 de la tarde, es decir, estaba 12 horas fuera de la casa, y llegaba agotado. Ese es el costado lindo y positivo", afirmó Benjamín.

Sobre su rol de padre, Benjamín expresó: “Lo que más me cuesta ha puesto a prueba son las tareas, se ponen rudas. Yo estoy con los más grandes, y matemáticas, inglés... es como que se complica. Con los mas chicos tienes que estar tú, no es que yo le dejo el computador o el teléfono. Con Benicio las tareas son con los papás y acá en Argentina mandan una cantidad de tareas y obligaciones... Es lo que hoy hay que hacer, en mi caso es estar, dejar la nostalgia y la ansiedad del futuro, estar en el día a día, disfrutar de mis hijos que tanto me quejo cuando estoy viajando entre Chile, Argentina y España. Y cuando mis hijos están con su mamá puedo estar mucho más tranquilo".

