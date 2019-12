Vicuña adelantó que el final de "ATAV" va a generar muchas críticas: "Los autores se volvieron locos"

"Argentina, tierra de amor y venganza" se convirtió en la ficción más exitosa del año. Y faltando poco para su gran final, Benjamín Vicuña brindó algunos detalles sobre los últimos momentos de la novela de El Trece.

"Los autores se volvieron locos, va a haber mucho balazo, mucha muerte, mueren muchos personajes muy queridos por el público. Siento que va a generar muchas críticas entre los fanáticos, pero las cosas tienen que terminar", comenzó diciendo Vicuña en una nota con "Por si las moscas", por la Once Diez.

"Fue muy intenso para mi y para todos, es muy largo grabar una novela. Yo ya sabía que iba a ser un personaje exigente, pero no me imaginé que tanto. Creo que lo que nos salvó de no volvernos locos es el humor, pudimos ir mechando algo de humor para que todo sea más ligero", agregó.

Por otro lado, Vicuña resaltó el éxito que tuvo en el público la relación entre su personaje y el de Mercedes Funes, quien interpretaba a su hermana Alicia. "Hay algo que tienen las tiras que no tienen el cine ni las series y que los personajes van mutando, tienen un vínculo con el público. En esta pareja de hermanos en el arranque no había mucho para trabajar pero se fue dando. Si se sabía que tenían una relación de cariño, de dependencia y algunos elementos incestuosos", indicó.

En ese sentido, resaltó los logros de su compañera de elenco, quien desde un primer momento resaltó en la tira por su talento: "Mercedes tienen mucho sentido del humor y eso hizo que tuvieran una forma de relacionarse que los distancia de unos villanos clásicos. Ella eso lo compuso desde el día cero, en como pensó su forma de hablar..., así se fueron compartiendo ciertos colores. Ella fue rescatando algunas cosas de Torcuato y mi personaje del de ella" .

Volviendo al final de la tira, Vicuña aseguró que va a generar debate. "El final va a estar a la altura de lo que fue ATAV a lo largo del año. Me encantó la vuelta que le dieron a Torcuato, es un final tremendo. No es un final de novela rosa, es adulto, sorprendente, jugado y va a generar un nivel de polémica importante. A mi como actor me gusta la vuelta que le dieron a toda la historia y en particular a mi personaje", señaló.

"Torcuato les va a cagar la vida a Bruno y Lucía hasta el último momento. Las fanáticas son muy buena onda, al principio pasaba una cosa con los villanos..., a la gente le cuesta disociar. Pero una de las gracias que tiene la novela es que recibís mucho feedback del público. Después se evapora rápido, pero cuando está al aire es impresionante", finalizó el actor.

