Victoriano Pololla, el doble de Nicolás Cabré en las escenas de sexo

Nicolás Cabré había contó que él ya no realiza las escenas de sexo porque tiene pudor que el día de mañana su hija Rufina vea los archivos de su trabajo.

“Sí, hay un doble. Las odio esas escenas, hay cosas que a mí me resultan… y lo saben en Pol-ka, tengo la suerte de estar ahí que saben hasta dónde llego. Para algunas cosas y algunos planos en los que no es necesario que esté… He hecho de todo, desnudos en teatro y cine, pero hoy teniendo una hija me da pudor y no es mi perfil ni donde me siento cómodo”, explicó en referencia a Rufina, su hija de 6 años junto a la China Suárez.

A partir de sus dichos, el actor Pablo Echarri salió a contradecir al galán.

“Cabré miente cuando dice que usa dobles, es una mentira burda solamente para escapar de la pregunta. No, no utilizamos doble porque los canales no te los pagan”, aseguró Echarri a la FM Radio Con Vos desatando la polémica.

“Imaginate que uno se hace actor porque tiene la vocación y la expresión artística y demás, pero cuando uno se hace actor y galán tan joven entre otras cosas es para poder hacer eso. Mirá si llegás justo a la escena y te dicen ‘bueno, correte que viene tu doble’. Sería un fracaso, con los pibes de la esquina perderías todo tipo de credibilidad”, cerró el actor con larga trayectoria en ficciones.

Hoy se supo que el actor que lo reemplazó en las escenas de sexo de “Tu parte del trato” se llama Victoriano Pololla.

En su Instagram posteó algunas imágenes de su trabajo en Pol-ka donde se muestra con los mismos tatuajes que Nico en la espalda.