Victoria Vanucci reapareció y sorprendió a todos con su transformación: "Cometí mis equivocaciones en..."

Hace cuatro años, Victoria Vanucci protagonizó un escándalo en las redes sociales luego de que se difundieran fotos de ella mientras cazaba animales.

El accionar de la modelo causo un gran repudio por parte de los usuarios y las fuertes críticas le marcaron una profunda depresión. Pero aquella experiencia hizo que hoy abra una cadena de restaurantes sustentables y se convierta en proteccionista.

"Cuando me vi en esas fotos, me di cuenta de que era hora de un cambio serio", señaló en una nota con Mágazine Locale, de California la ex pareja de Matías Garfunkel que, tras dedicarse a producir alimentos orgánicos, viajó a San Francisco para estudiar la carrera de Chef.

Madre de Indiana y de Napoleón, Vanucci concientizó a sus hijos para el consumo de alimentos orgánicos: "Me di cuenta en ese momento que no solo le estaba dando comida. Estaba transfiriendo mi amor y energía a través de un ingrediente que proviene de la Tierra".

Además, realiza todos los años donaciones para asociaciones de protección animal y de ayuda comunitaria y social. "Cometí mis equivocaciones en el camino, incluidas elecciones de las que no estoy orgullosa porque ignoraba la realidad de lo que está ocurriendo con la Tierra", dijo.

Por último, contó: "Es vital que tomemos conciencia de cómo cultivamos y preparamos nuestros alimentos. Me llevó bastante tiempo comprender la verdadera importancia de estas cosas y cómo yo también debo convertirme en un administrador en este mundo, para ayudar a cuidar a otros seres vivos y nuestro planeta en el proceso. Y me di cuenta de que debo reconocer mis propios errores y rectificarlos".

