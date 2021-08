Victoria Vanucci: Nueva vida y ataques de pánico por la foto de la caza junto a su ex

Tras separarse de Matías Garfunkel, la modelo Victoria Vanucci decidió radicarse en San Diego, California, donde apostó a un proyecto gastronómico. La ex conductora de TV es propietaria de Pachamama, un emprendimiento de comida vegana.

En una entrevista con la revista North Park, la ex mujer del empresario sorprendió al contar que sufre ataques de pánico por una foto que se hizo viral hace algunos años. En la imagen en cuestión, Vanucci estaba junto a Garfunkel sujetando armas al lado de animales muertos.

"Matías venía de una familia en la cual la caza era algo que solían hacer. Estábamos comprometidos y cuando me invitaron fui. Aunque yo aparecí en las fotos jamás le disparé a nada, muchos menos matar a un animal", explicó sobre dicha fotografía.

Cuando se filtró esa imagen en las redes y, posteriormente, en los medios, Vanucci fue blanco de duras críticas, que la llevaron a sufrir consecuencias emocionales.

"Comencé a pasarla mal por lo que él había hecho en ese viaje muchos años antes de que esas fotos se hicieran públicas. Era mi propio duelo y tristeza. Cuando él vio cómo me sentía nunca más cazó. El incidente fue hace 12 años y mi depresión comenzó antes del escándalo. Desde entonces sufro de pánico social y ataques de pánico constantes", detalló.

"Era joven y estúpida. Noté lo espantoso que era cuando esa foto salió a la luz. Las personas estaban horrorizadas. Mis seguidores estaban horrorizados. Yo misma estaba horrorizada. Sabía que tenía que cambiar mi vida", agregó.

Vanucci mencionó que el revuelo que vivió por esa imagen la llevó a reflexionar sobre su estilo de vida. "Durante todo ese tiempo comencé a hacerme preguntas a mi misma. ‘¿Cómo fue que sucedió esto? ¿por qué? ¿por qué no me di cuenta?‘ Y gracias a hacerme esas preguntas una y otra vez fue que me di cuenta que debía hacer un gran cambio. Comencé a leer y a informarme. Me di cuenta cuántas cosas están mal en nuestro planeta que necesitan ser abordadas. La caza deportiva de animales es una de ellas. El uso de plásticos y el agua es otro", sostuvo.

Por último, la modelo remarcó lo positivo que puso sacar de aquellas fotos que tantas críticas generaron en su momento. "Después de todo, estoy convencida de que gracias a la aparición pública de esas fotos es que comenzó un gran cambio dentro de mí. Sé que hoy soy mucho mejor persona de lo que era antes de la publicación de esas fotos", concluyó.